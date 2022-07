Von der Leyen: "L'Ue si prepari a nuovi tagli del gas da Mosca" | Governatore di Donetsk: "Evacuare 350mila civili" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il sindaco della città chiede agli abitanti di fuggire. Zelensky: 'Il ricatto di Putin sull'energia è come una guerra'. Nato, il Canada è il primo Paese a ratificare la richiesta di adesione di Svezia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il sindaco della città chiede agli abitanti di fuggire. Zelensky: 'Il ricatto di Putin sull'energia è come una guerra'. Nato, il Canada è il primo Paese a ratificare la richiesta di adesione di Svezia ...

Agenzia_Ansa : Von der Leyen avverte: 'Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas da parte della Russia.… - borghi_claudio : La commissione europea non vuol rivelare agli organi di controllo cosa si scrivevano la Von der Leyen e l'amministr… - AlexBazzaro : Dieci anni di movimento 5stelle hanno prodotto solo tre cose pratiche: La continuità dei governi PD a presedere da… - VedeleAngela : RT @MarcoRizzoPC: #Draghi solo un anno fa definiva #Erdogan “dittatore” per una sedia rifiutata alla Von Der Leyen , oggi, che si sta prepa… - TommyLa39596420 : RT @MarcoRizzoPC: #Draghi solo un anno fa definiva #Erdogan “dittatore” per una sedia rifiutata alla Von Der Leyen , oggi, che si sta prepa… -