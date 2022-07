Volley, Italia-Iran in tv domani: canale, orario e diretta streaming VNL maschile 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Manca sempre meno a Italia-Iran, sfida valevole per la Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Seconda sfida della settimana per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che vogliono sfruttare queste ultime partite del girone per crescere ancora in vista delle Finali di Bologna. Dall’altra parte ci sarà la formazione Iraniana, reduce dalla grande vittoria al tie-break contro la Polonia e a caccia di altri punti per rimanere tra le prime otto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 Italiane di giovedì 7 luglio a Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Manca sempre meno a, sfida valevole per la Week 3 dellaNations League (VNL). Seconda sfida della settimana per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che vogliono sfruttare queste ultime partite del girone per crescere ancora in vista delle Finali di Bologna. Dall’altra parte ci sarà la formazioneiana, reduce dalla grande vittoria al tie-break contro la Polonia e a caccia di altri punti per rimanere tra le prime otto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00ne di giovedì 7 luglio a Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

