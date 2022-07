(Di mercoledì 6 luglio 2022) Come riporta il sito specializzato Autonews.com, il gruppoha deciso di chiudere la fabbrica di. Si tratta, insieme a quello di Kaluga, di uno dei due siti industriali del colosso tedesco in, dove vengono assemblati modelli Vw (Taos) e Skoda (Kodiaq, Karoq e Octavia), in base a un contratto con il gruppo russo GAZ. La notizia è stata data alla Reuters dal presidente del sindacato “Interregional Trade Union Workers Association” (ITUWA) Dmitry Trudovoy, il quale ha spiegato che la chiusura è dovuta alla “mancanza di parti prodotte nell’UE, di componenti di importanza critica provenienti dall’Ucraina e alla mancanza di equivalenti di produzione nazionale, nonché all’interruzione delle catene logistiche e dell’impossibilità di prevedere i termini e le condizioni di ripresa del lavoro”. Le ...

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

... Francoforte il 2,7%, Milano il 2,65%, Parigi il 2,6% e Madrid il 2,3%, mentre il Dow Jones... Volvo cede il 4,98, Renault il 4,8%,il 4,65%, Mercedes il 3,9% e Stellantis il 2,7%. ...Il Dow Jonessul campo il 2,27% e il Nasdaq l'1,07%. In rialzo a 198,5 punti il ... Volvo cede il 4,98, Renault il 4,8%,il 4,65%, Mercedes il 3,9% e Stellantis il 2,7%. Forti vendite ... Volkswagen lascia Nizhny Novgorod, uno dei due impianti produttivi in Russia Il consorzio che ha rilevato Europcar ne ha annunciato il ritiro dalla Borsa di Parigi per metà luglio. Il consorzio, composto da Volkswagen, Attestor e Pon, detiene oltre il 90% delle azioni della so ...Volkswagen ha presentato ID.Aero, auto concept dalla grande aerodinamica al momento per il mercato cinese. La versione di produzione per il mercato europeo verrà fabbricata nel nuovo stabilimento tede ...