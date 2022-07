Voci critiche nel M5S contro Conte: “Non ha le palle per strappare, si fa consigliare da Bettini” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mario Draghi tra due fuochi in attesa del faccia a faccia pomeridiano con Giuseppe Conte. Se dà troppa corda al M5S togliendo la fiducia sul decreto Aiuti rischia la rottura con Salvini. Se mette la fiducia rischia la rottura con Conte. I media drammatizzano quello che probabilmente è solo il solito teatrino. Mentre le più interessanti sono le seconde file, quelle che – sia nel M5S sia nella Lega – mettono in discussione la strategia dei capi. E’ in questo clima che il cronista del Giornale intercetta al bar le lamentele di uno dello staff di Giuseppe Conte il quale si lascia andare a uno sfogo che non promette niente di buono. “«Conte non ha le palle per strappare! Non succederà niente», confida di fronte ad un caffè bollente un suo collaboratore. «È teleguidato da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mario Draghi tra due fuochi in attesa del faccia a faccia pomeridiano con Giuseppe. Se dà troppa corda al M5S togliendo la fiducia sul decreto Aiuti rischia la rottura con Salvini. Se mette la fiducia rischia la rottura con. I media drammatizzano quello che probabilmente è solo il solito teatrino. Mentre le più interessanti sono le seconde file, quelle che – sia nel M5S sia nella Lega – mettono in discussione la strategia dei capi. E’ in questo clima che il cronista del Giornale intercetta al bar le lamentele di uno dello staff di Giuseppeil quale si lascia andare a uno sfogo che non promette niente di buono. “«non ha leper! Non succederà niente», confida di fronte ad un caffè bollente un suo collaboratore. «È teleguidato da ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Voci critiche nel M5S contro Conte: “Non ha le palle per strappare, si fa consigliare da Bettini”… - freedomsempre68 : ?? Marc Innaro, una delle voci critiche sulla guerra in Ucraina ed un grande professionista nelle cronache di guerra… - SEMPER_DX : @FaMo30293206 @Adriano40993709 Ho pubblicato il primo articolo che veniva fuori con una semplice ricerca sulle voci… - kodak91552516 : @Agilb_Cbolatti Qundi le tue critiche sono per i due anni prima poi c’è stato un anno di italiano in ghiacciaia qu… - NadaAlfano : RT @Aramcheck76: Si intensificano le voci critiche in Germania. Presumibilmente il gruppo di interessi legato agli industriali tedeschi pre… -