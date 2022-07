VNL femminile 2022, l’Italia si prepara alle Finals: ecco le 14 azzurre convocate da Mazzanti (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italvolley femminile è pronta per prepararsi alle Finals della Volleyball Nations League 2022. A partire da domani, giovedì 7 luglio, le azzurre si ritroveranno al Centro Giulio Onesti di Roma per preparare l’ultimo atto della competizione che si svolgerà ad Ankara dal 13 al 17 luglio. In questo momento il commissario tecnico Davide Mazzanti potrà contare su 14 atlete in vista della sfida valevole per i quarti di finale contro la Cina, che andrà in scena alle 14:00 del 14 luglio. ecco le azzurre convocate per la Finals: PalleGGIATRICI: Alessia Orro e Ofelia Malinov; SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italvolleyè pronta perrsidella Volleyball Nations League. A partire da domani, giovedì 7 luglio, lesi ritroveranno al Centro Giulio Onesti di Roma perre l’ultimo atto della competizione che si svolgerà ad Ankara dal 13 al 17 luglio. In questo momento il commissario tecnico Davidepotrà contare su 14 atlete in vista della sfida valevole per i quarti di finale contro la Cina, che andrà in scena14:00 del 14 luglio.leper la: PGGIATRICI: Alessia Orro e Ofelia Malinov; SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia ...

