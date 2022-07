Vladimir Luxuria vuota il sacco su Lory Del Santo (Di mercoledì 6 luglio 2022) A distanza di alcune settimane dalla finale de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha parlato del suo ruolo di opinionista e colto l’occasione per dire la sua su alcuni naufraghi della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: Il lavoro di opinionista prevede sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti in un reality. Se dovessi parlare bene di chiunque non potrei fare quello che faccio. Dove ci sono cose che non mi quadrano io le evidenzio. Nel caso di Lory non mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi. Questo non significa denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva dell’Isola ha fatto delle cose che non mi sono piaciute. La cosa che più mi sorprende è che sia stata lei ad accusarmi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) A distanza di alcune settimane dalla finale de L’Isola dei Famosi,ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha parlato del suo ruolo di opinionista e colto l’occasione per dire la sua su alcuni naufraghi della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: Il lavoro di opinionista prevede sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti in un reality. Se dovessi parlare bene di chiunque non potrei fare quello che faccio. Dove ci sono cose che non mi quadrano io le evidenzio. Nel caso dinon mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi. Questo non significa denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva dell’Isola ha fatto delle cose che non mi sono piaciute. La cosa che più mi sorprende è che sia stata lei ad accusarmi. ...

