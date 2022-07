VIDEO | Novo Fair Play Finanziario | arriva la svolta!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono previste ulteriori novità per quanto riguarda il. La riforma della UEFA entrerà in vigore dal 1° luglio, e porterà a partire dalla stagione 2023-2024 a più rigidi controlli della gestione economico-finanziaria dei club. La riforma introduce nuove regole per partecipare alle coppe. Particolare attenzione va alla “salary cap esteso”, che “fissa una percentuale di spesa per stipendi, trasferimenti e commissioni degli agenti in relazione alle entrate dei club“. Lo riporta CalcioeFinanza. La riforma prevede un abbassamento del tetto, passando dal 90% nella stagione 2023/2024 al 70% in quella 2025/2026. Le sanzioni per i club che non rispetteranno le regole, vanno dalla multa all’esclusione dalle competizioni. La FIGC presenterà Il piano triennale durante il consiglio federale del 28 luglio, e avrà regole più ...