Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 6 LUGLIO 2022 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA APPIA E CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO. INCIDENTE ANCHE AL KM 49+000 ALTEZZA ARDEATINA, CODE DALLA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLE CONSOLARI CODE IN ENTRATA A Roma. IN PARTICOLARE: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CHIUSA VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DUE INCENDI TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 6 LUGLIOORE 10.20 FEDERICO ASCANI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD A VIA APPIA E CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA EFIUMICINO. INCIDENTE ANCHE AL KM 49+000 ALTEZZA ARDEATINA, CODE DALLA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLE CONSOLARI CODE IN ENTRATA A. IN PARTICOLARE: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CHIUSA VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER DUE INCENDI TRA CASTELNO E VILLAGGIO ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso: sul lungotevere, tra Ponte Palatino e Ponte Umberto I; a via delle Capannelle, t… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Collatina, tra via dell'Acqua Vergine e A24-Svincolo Ponte di Nona - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-07-2022 - AgenziaASI : Roma, Di Stefano (Udc): “Stadio della Roma a Pietralata, Patanè tenga i piedi per terra: la viabilità non può regge… - romamobilita : #viabilità La due giorni di sciopero dei tassisti prosegue oggi in tutta Italia e si concluderà a mezzanotte -