Verona | ecco Djuric | “Era il momento di affrontare una nuova sfida | sono molto contento”

Il nuovo attaccante dell'Hellas Verona, Milan Djuric, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: "Ho scelto questa squadra per la voglia della società di avermi come componente della rosa. Appena si è presentata l'opportunità il direttore mi ha contattato e spiegato il suo progetto, al quale ho detto subito di sì. Per me era il momento di affrontare una nuova sfida e sono molto contento di aver preso questa decisione. sono sicuro di essere arrivato in un'ottima società, organizzata, che ha basi solide e che mi ha fatto immediatamente una buona impressione. Credo che l'Hellas per me rappresenti una grande opportunità e che possa definirlo come un ulteriore step importante nel mio percorso professionale ..."

