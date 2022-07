Vacanza da incubo a Sharm el Sheikh | muore un bambino italiano di 6 anni | il padre è gravissimo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tragedia aelper una famiglia palermitana dove è morto undi 6, Andrea Mirabile, per cause ancora da accertare, mentre era incon ilAntonio e la madre Rosalia, incinta, in un resort. Secondo una prima ricostruzione, tutta la famiglia si sarebbe sentita male, per motivi da accertare, forse a causa di una intossicazione alimentare, con vomito e nausea. In particolare il bimbo e il. Il piccolo è stato portato in ospedale dove gli è stata somministrata una flebo ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Ilè ancora in gravi condizioni. Venerdì scorso, l’1 luglio, secondo quanto raccontato dallo zio materno a Palermo Live, tutta la famiglia avrebbe accusato malesseri. Il ...

Dovevano trascorrere in ferie quindici giorni a Sharm el - Sheik ma lasi è trasformata in unper una famiglia palermitana. Andrea Mirabile di soli 6 anni è morto pare a causa di un'intossicazione alimentare, mentre il padre, Antonio (46 anni e dipendente ...Avevano programmato quellada mesi". "Il bimbo stava malissimo - prosegue - . Mio cognato ... "Non vediamo vie di fuga da questo, vogliamo vivere il nostro dolore insieme a casa in Italia,... “Viaggiare è un incubo”: 5 storie di vacanze epic fail Un bambino di 6 anni, originario di Palermo, è morto sabato in Egitto, a Sharm el-Sheikh , mentre era in vacanza con il padre e la madre, ...Andrea Mirabile, un bimbo di 6 anni di Palermo è morto per un'intossicazione alimentare a Sharm El Sheik, in Egitto. Il ...