Usura a Pomezia, tassi alle stelle e villa in Sardegna in cambio degli interessi

Roma, 6 luglio 2022 - Usura e ricettazione: arrestato a Pomezia un 72enne di Napoli, accusato di prestiti concessi con tassi usurai. L'uomo aveva interessi da usura per le vittime del 72enne.

