Usa | ucciso con 60 colpi da polizia | corpo era ammanettato

Jayland Walker era ammanettato quando il suo cadavere è arrivato all'ufficio del medico legale per l'autopsia, dopo che era statocon 60 colpi di pistola da otto poliziotti al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, ad Akron, in Ohio. Lo rivela la Cnn che ha esaminato il rapporto medico del 'coroner', con ...... ex dipendente Amazon, rider di consegne cibo a domicilio - ha scatenato le proteste della comunità , anche dopo la diffusione delle immagini delle telecamere degli agenti che lo hannodurante ...Jayland Walker era ammanettato quando il suo cadavere è' arrivato all'ufficio del medico legale per l'autopsia, dopo che era stato ucciso con 60 colpi di pistola da otto agenti al termine di un insegu ...Walker, 25 anni, era stato ucciso la notte del 27 giugno a Akron, Ohio, al termine di un inseguimento in auto. Il giovane non si era fermato all'alt della polizia ed era scappato per alcuni chilometri ...