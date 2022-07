Usa e Uk gelano Zelensky: “Russi organizzati, riconquista difficile” (Di mercoledì 6 luglio 2022) 132 giorni di guerra tra Russia ed Ucraina, il Donbass quasi totalmente nelle mani di Putin, Zelensky che chiede il salato conto di 750 miliardi di euro per la rinascita del paese ma il fronte occidentale sembra presentare le prime spaccature. E le crepe arrivano proprio dagli anti Russia per eccellenza: Uk e Usa che iniziano a ridimensionare le dichiarazioni e, probabilmente, anche la strategia decisa e attuata fino ad oggi in favore dell’Ucraina. “La cattura da parte della Russia della regione di Luhansk è stata relativamente rapida e ha mostrato un migliore coordinamento rispetto alle sue prime offensive – ha affermato infatti il ministro della Difesa del Regno Unito – A differenza delle precedenti fasi della guerra, la Russia ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 luglio 2022) 132 giorni di guerra traa ed Ucraina, il Donbass quasi totalmente nelle mani di Putin,che chiede il salato conto di 750 miliardi di euro per la rinascita del paese ma il fronte occidentale sembra presentare le prime spaccature. E le crepe arrivano proprio dagli antia per eccellenza: Uk e Usa che iniziano a ridimensionare le dichiarazioni e, probabilmente, anche la strategia decisa e attuata fino ad oggi in favore dell’Ucraina. “La cattura da parte dellaa della regione di Luhansk è stata relativamente rapida e ha mostrato un migliore coordinamento rispetto alle sue prime offensive – ha affermato infatti il ministro della Difesa del Regno Unito – A differenza delle precedenti fasi della guerra, laa ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra ...

