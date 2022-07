Usa, crolla la popolarità di Biden: è più bassa di quella di Trump nello stesso periodo – I grafici (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non accenna a fermarsi l’emorragia di consensi per Joe Biden. Secondo quanto riportano le stime di FiveThirtyEight, sito di rilevazioni fondato dal sondaggista Nate Silver, il presidente statunitense ha un tasso di approvazione del 39% contro un tasso di disapprovazione che arriva quasi al 56% (55,9%). nello stesso periodo di presidenza – cioè dopo 533 giorni di mandato – Donald Trump registrava percentuali pari rispettivamente al 41,9% e 52,7%. Il crollo dell’apprezzamento di Biden è iniziato nell’agosto del 2021 – in concomitanza con l’annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan -, quando la percentuale dei cittadini che avevano un’opinione positiva del suo operato è stata superata da quella di chi lo criticava. Il tasso di approvazione di Joe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Non accenna a fermarsi l’emorragia di consensi per Joe. Secondo quanto riportano le stime di FiveThirtyEight, sito di rilevazioni fondato dal sondaggista Nate Silver, il presidente statunitense ha un tasso di approvazione del 39% contro un tasso di disapprovazione che arriva quasi al 56% (55,9%).di presidenza – cioè dopo 533 giorni di mandato – Donaldregistrava percentuali pari rispettivamente al 41,9% e 52,7%. Il crollo dell’apprezzamento diè iniziato nell’agosto del 2021 – in concomitanza con l’annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan -, quando la percentuale dei cittadini che avevano un’opinione positiva del suo operato è stata superata dadi chi lo criticava. Il tasso di approvazione di Joe ...

