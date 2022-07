Uomini e Donne, Sossio Aruta perde la testa: le minacce che potrebbero costargli care (Di mercoledì 6 luglio 2022) Qualche giorno fa, tramite un video pubblicato su Instagram e diventato immediatamente virale, Sossio Aruta ha espresso il desiderio di tornare a fare l’allenatore di calcio e ha invitato le squadre interessate a contattarlo tramite social. Questa iniziativa non è piaciuta affatto agli haters dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che l’hanno molto criticato provocando una razione eccessivamente rabbiosa, con minacce da denuncia. Uomini e Donne, Armando Incarnato preso in giro sul web: la reazione furiosa Il noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha reagito malissimo ai video ironici che lo mostrato pettinato in maniera sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Qualche giorno fa, tramite un video pubblicato su Instagram e diventato immediatamente virale,ha espresso il desiderio di tornare a fare l’allenatore di calcio e ha invitato le squadre interessate a contattarlo tramite social. Questa iniziativa non è piaciuta affatto agli haters dell’ex cavaliere del trono over di, che l’hanno molto criticato provocando una razione eccessivamente rabbiosa, conda denuncia., Armando Incarnato preso in giro sul web: la reazione furiosa Il noto cavaliere del trono over diha reagito malissimo ai video ironici che lo mostrato pettinato in maniera sempre ...

