Uomini e Donne, Matteo Ranieri replica alle critiche dopo la rottura con Valeria Cardone (Di mercoledì 6 luglio 2022) dopo le parole di Valeria Cardone, anche Matteo Ranieri è intervenuto sui social per confermare la rottura con la ragazza. Ecco le sue parole: Buongiorno, perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente. Avevo la necessità di staccare un po’ da tutto e ho approfittato del mio viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede, è la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 luglio 2022)le parole di, ancheè intervenuto sui social per confermare lacon la ragazza. Ecco le sue parole: Buongiorno, perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente. Avevo la necessità di staccare un po’ da tutto e ho approfittato del mio viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io enon stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente soloil mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede, è la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ...

