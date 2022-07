Un'operazione speciale sfiderà il blocco di ghiaccio che pende dalla Marmolada (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Il ghiaccio si è sciolto e altre due vittime del crollo di una parte della Marmolada sono venute al sole. Sono escursionisti che erano in cordata, la cui identità non è ancora nota. Le persone morte accertate salgono a nove, i dispersi scendono a tre e i feriti sono sette, di cui quattro ricoverati in ospedali di Trento e tre in Veneto. "La prova che la nostra strategia è giusta" Per i soccorritori, accusati da alcuni parenti di persone rimaste sotto la massa di ghiaccio, terra e sassi di non avere effettuato ricerche efficaci, i ritrovamenti sono “la prova che avevamo scelto la strategia giusta e che stiamo facendo tutto il posssibile per recuperare le persone”. Il metodo usato mercoledi è stato identico a quello degli ultimi giorni: droni ed elicotteri che hanno volteggiato nel cielo cristallino, increspando la serenità dei turisti ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Ilsi è sciolto e altre due vittime del crollo di una parte della Marmolada sono venute al sole. Sono escursionisti che erano in cordata, la cui identità non è ancora nota. Le persone morte accertate salgono a nove, i dispersi scendono a tre e i feriti sono sette, di cui quattro ricoverati in ospedali di Trento e tre in Veneto. "La prova che la nostra strategia è giusta" Per i soccorritori, accusati da alcuni parenti di persone rimaste sotto la massa di, terra e sassi di non avere effettuato ricerche efficaci, i ritrovamenti sono “la prova che avevamo scelto la strategia giusta e che stiamo facendo tutto il posssibile per recuperare le persone”. Il metodo usato mercoledi è stato identico a quello degli ultimi giorni: droni ed elicotteri che hanno volteggiato nel cielo cristallino, increspando la serenità dei turisti ...

