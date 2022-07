Unomattina estate | dolore in diretta per i conduttori | “Ha lasciato il vuoto”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., momento doloroso inper iMassimiliano Ossini e Maria Soave, sono ancora increduli per la sua scomparsa. Ihanno voluto dedicare un ampio spazio della loro trasmissione al ricordo della grande artista: per loro è stato un colpo durissimo perderla all’improvviso.ha ormai ingranato la marcia anche se,

Pubblicità

infoitinterno : Bonus 200 euro: a chi spetta? - Unomattina Estate 06/07/2022 - bubinoblog : UNOMATTINA ESTATE: IL PUBBLICO PREMIA LA TV CORDIALE E POSITIVA DI OSSINI-SOAVE - EvetranoVetrano : Domani mattina mercoledì 6 luglio alle ore 9:50 sarò in diretta su UnoMattina Estate per parole del Bonus 200 euro… -

DAYTIME (MATTINA) Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 747.000 telespettatori, share 18,49%, mentreha registrato un netto di 761.000, 18,74%; subito dopo Camper ha ...Non potevano non dedicare uno spazio a Raffaella Carrà nella puntata didi oggi, martedì 5 luglio 2022, i conduttori: oggi, lo ricordiamo, è infatti il primo anniversario della scomparsa improvvisa di Raffaella, avvenuta dopo una lunga malattia che ha ...Sparatoria in Illinois, visita a sorpresa di Kamala Harris ad Higland Park Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La Rai ricorda, nel secondo anniversario della scomparsa, Ennio Morricone, oggi, mercoledì 6 luglio, con una programmazione dedicata. Su Rai 1 - che già sabato scorso ha proposto in prima serata lo sp ...