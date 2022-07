Un'azienda cinese ha superato Tesla per vendite di auto elettriche (Di mercoledì 6 luglio 2022) COn 641mila veicoli venduti nel primo semestre del 2022, Byd ha surclassato Tesla di circa 100mila unità, scalzando l'azienda di Elon Musk da un primato finora indiscusso Leggi su wired (Di mercoledì 6 luglio 2022) COn 641mila veicoli venduti nel primo semestre del 2022, Byd ha surclassatodi circa 100mila unità, scalzando l'di Elon Musk da un primato finora indiscusso

Pubblicità

lautomobile_ACI : Un van a idrogeno con un futuristico salotto come abitacolo. È Space ed è realizzato dalla cinese Gac: sfrutta la g… - BeataVergineMa5 : @Saverio50685371 Infatti non ci vado. Che tu ci creda o meno, questa mattina è la mia quasi 'libera' da mesi E un… - AD_italia : L’antichissima filosofia cinese ci spiega quali piante tenere in casa, in ufficio o in azienda per avere fortuna e… - Biovlore : @matteofalcone_ @xviolentrainx @ilpost Lo stai dicendo tu (e poi tutti a comprare dai negozi cinesi stiamo eh), ma… - Automoto_it : Il tribunale conferma: il logo dell’azienda cinese è troppo simile al Double Chevron dei francesi Qui tutti i dett… -