Una Vita, anticipazioni 7 luglio: Aurelio nota l'imbarazzo tra Valeria e David e capisce tutto. La Cardenas rifiuta il finto marito

Una Vita, anticipazioni 7 luglio: domani parleremo ancora del triangolo amoroso tra Aurelio, Valeria e David. Le emozioni non mancheranno.

Una Vita, anticipazioni 7 luglio: Aurelio intuisce che c'è qualcosa tra Valeria e David. Poi però la Cardenas …

Aurelio si è recato da Valeria per darle una lettera, facendole credere che è di suo marito Rodrigo. Tuttavia abbiamo visto che il Quesada, con il suo arrivo, ha interrotto un bacio tra la pianista e David. Vedendoli imbarazzati, intuisce il sentimento che li lega. Lo ostacolerà nuovamente? In ogni caso successivamente la donna respingerà ...

