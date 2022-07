Un altro domani: Carmen si riavvicina a lui (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un altro domani, Carmen e Kiros si riavvicinano e la produzione di mobili va avanti. La ragazza si impegna per organizzare l’imminente vendita. Le anticipazioni di Un altro domani ci fanno sapere che Julia andrà su tutte le furie per essere rimasta bloccata nell’ebanisteria, ma Sergio riuscirà a trovare una soluzione e ad aprire la porta. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. (WEB)Come abbiamo visto nelle precedenti puntate Francisco è sempre più in guerra con i suoi operai. L’uomo non sa che fare mentre Carmen e Patricia cercano di trovare una soluzione. Carmen, intanto, porta avanti il suo sogno ma sa che per realizzarlo nonostante l’aiuto di Kiros ha bisogno di un finanziatore e quindi si rivolge a Victor. Sergio approfitta ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Une Kiros sino e la produzione di mobili va avanti. La ragazza si impegna per organizzare l’imminente vendita. Le anticipazioni di Unci fanno sapere che Julia andrà su tutte le furie per essere rimasta bloccata nell’ebanisteria, ma Sergio riuscirà a trovare una soluzione e ad aprire la porta. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. (WEB)Come abbiamo visto nelle precedenti puntate Francisco è sempre più in guerra con i suoi operai. L’uomo non sa che fare mentree Patricia cercano di trovare una soluzione., intanto, porta avanti il suo sogno ma sa che per realizzarlo nonostante l’aiuto di Kiros ha bisogno di un finanziatore e quindi si rivolge a Victor. Sergio approfitta ...

