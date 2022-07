Ultimo, il ‘sosia’ assalito dai fan al concerto: “Ho chiamato la sicurezza, non riuscivo neanche ad andare al bagno”. La somiglianza con il cantante è impressionante (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Quando vai al concerto di Ultimo ma ti scambiano per lui, ecco una parte di foto e video che mi hanno fatto”. A scriverlo, su TikTok, è Ivan, un 16enne di Bari diventato famoso sui social con il nickname @thefakeUltimo. Nella sua biografia, infatti, ha riportato: “Ciao sono Ivan o meglio sono quello che rincorrete ai concerti di Ultimo, il sosia”. Proprio così. Tanto che, durante il concerto del cantautore romano a Bari (il 2 luglio scorso, allo Stadio San Nicola) Ivan è stato letteralmente assalito dai fan, convinti che fosse davvero lui il popolare cantante. Contattato da Webboh, il ragazzo ha spiegato: “Io sono un fan di Ultimo da anni! Un giorno ho deciso di farmi crescere i capelli e mettermi gli orecchini a cerchio. I miei parenti hanno iniziato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Quando vai aldima ti scambiano per lui, ecco una parte di foto e video che mi hanno fatto”. A scriverlo, su TikTok, è Ivan, un 16enne di Bari diventato famoso sui social con il nickname @thefake. Nella sua biografia, infatti, ha riportato: “Ciao sono Ivan o meglio sono quello che rincorrete ai concerti di, il sosia”. Proprio così. Tanto che, durante ildel cantautore romano a Bari (il 2 luglio scorso, allo Stadio San Nicola) Ivan è stato letteralmentedai fan, convinti che fosse davvero lui il popolare. Contattato da Webboh, il ragazzo ha spiegato: “Io sono un fan dida anni! Un giorno ho deciso di farmi crescere i capelli e mettermi gli orecchini a cerchio. I miei parenti hanno iniziato ...

mircooconlac : e comunque, non so se il ragazzo ha Twitter, però il 'sosia' di Ultimo mi infastidisce, a voi? Ahahha - _Black_Feet_ : In un concorso per sosia di @NinoContaballe quello originale arriverebbe ultimo... ?? -

