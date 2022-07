Ultime Notizie – Russia | ucciso un altro top manager del gas

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Untopdel settore del gas inè morto in circostanze violente. E’ il sesto caso con caratteristiche simili in meno di sei mesi ine all’estero. Il corpo di Yuri Voronov è stato trovato nella piscina di una proprietà vicino a San Pietroburgo, con un proiettile nella nuca. Voronov, 61 anni, era a capo di Astra Shipping, una società con contratti con Gazprom nell’Artico, in perdita negli ultimi due anni. Secondo quanto rende noto il sito diMoskovsky Komsomolets, accanto al corpo è stata trovata una pistola Grand Power. La moglie ha testimoniato che il marito, prima di partire per San Pietroburgo il primo luglio, aveva avuto uno scontro verbale con i suoi soci dovuto alle perdite dell’azienda. Il 29 gennaio scorso, in una dacia vicino a San Pietroburgo era morto, ...