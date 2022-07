Ultime Notizie – M5S | Conte | Sostegno a governo? Non l' ho assicurato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non sono in condizione di assicurare come prima cosa il, ho detto invece che ci sono delle richieste molto chiare e dalle risposte che valuteremo”. Così lasciando la sede del M5S Giuseppe, rispondendo in diretta a ‘In onda’ su La7 a chi gli domanda se abbiaal premier Mario Draghi ilal suodurante l’incontro di oggi. Al premier Mario Draghi, spiega, “ho riferito che questa è una comunita che in questo momento” deve “capire se ci sono le condizioni e le ragioni per proseguire e realmente condividere la responsabilità di. Questo ho spiegato a Draghi, Noi non siamo una comunità che cede ad attacchi strumentali o a polemiche inutili”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione