Ultime Notizie – Governo, Economist: "Effetto Putin su M5S e maggioranza" (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Governo Draghi ha sostenuto le sanzioni contro la Russia, decisione dal risvolto doloroso per sua stessa economia, e ha fornito armi all’Ucraina, anche se non si sa bene fin quando lo farà. Queste scelte hanno spaccato il Movimento 5 Stelle, che fa parte della coalizione di Governo e che già nel 2014 aveva contestato le sanzioni contro Mosca per l’annessione della Crimea”. Lo ha scritto l’Economist in un articolo sugli effetti in Italia della guerra fra Russia e Ucraina. “Nelle Ultime settimane – afferma il settimanale di Londra – l’ex presidente del Consiglio e attuale capo politico dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha criticato l’invio di armi a Kiev, mentre una minoranza che include il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha continuato a sostenere la linea del Governo”. “La crisi – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “IlDraghi ha sostenuto le sanzioni contro la Russia, decisione dal risvolto doloroso per sua stessa economia, e ha fornito armi all’Ucraina, anche se non si sa bene fin quando lo farà. Queste scelte hanno spaccato il Movimento 5 Stelle, che fa parte della coalizione die che già nel 2014 aveva contestato le sanzioni contro Mosca per l’annessione della Crimea”. Lo ha scritto l’in un articolo sugli effetti in Italia della guerra fra Russia e Ucraina. “Nellesettimane – afferma il settimanale di Londra – l’ex presidente del Consiglio e attuale capo politico dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha criticato l’invio di armi a Kiev, mentre una minoranza che include il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha continuato a sostenere la linea del”. “La crisi – ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 107.786 nuovi contagi e 72 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono… - lello_rossi : Controffensiva a Kramatorsk, «i russi si sono ritirati» | Le ultime notizie sulla guerra, in diretta… - St4tlerWaldorf : RT @dimeo_s: È ora di contrastare i privilegi della lobby dei tassisti -