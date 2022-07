Ultime Notizie – Di Battista: “Anche oggi il M5S esce dal governo domani” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “E Anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani. Esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori Presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale”. Così Alessandro Di Battista su Facebook. “Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai. Intanto Anche i più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell’autolesionismo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Eil Movimento 5 Stelledal. Esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori Presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale”. Così Alessandro Disu Facebook. “Chissà, magari il Movimento uscirà daldopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai. Intantoi più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell’autolesionismo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

