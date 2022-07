Ultime Notizie – Crollo Marmolada | nuove ricerche | ecco radar | interferometro e sirene

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli strumenti tecnici installati tra ieri e oggi consentono, spiegano gli esperti, di captare i movimenti rapidi tipici delle valanghe () o per sorvegliare quelli più lenti tipici delle frane Strumenti che per le montagne del Trentino rappresentano un inedito, ma che potranno garantire ai soccorritori di lavorare in sicurezza sullae continuare a cercare resti e dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio e pietre che si è staccata domenica 3 luglio. Gli strumenti tecnici installati tra ieri e oggi consentono, spiegano gli esperti, di captare i movimenti rapidi tipici delle valanghe () o per sorvegliare quelli più lenti tipici delle frane (doppler). Una sirena, invece, fungerà da allarme consentendo ai soccorritori – pochi e i più esperti – di operare in sicurezza ...