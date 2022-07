Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 5 560 contagi e 4 morti | bollettino 6 luglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Insono 5.560 i nuovida coronavirus registrati, 6, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più).si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 81,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati(con tampone ...

