Ultime Notizie – Covid Italia | boom di contagi Occhi puntati su nuova variante

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Corre di nuovo ilin. Aumentano inell’ondata targataOmicron, mentre la comunità scientifica accende i riflettori sullaindiana’, identificata dalla sigla BA.2.75, che potrebbe rivelarsi piùosa e più evasiva rispetto al vaccino. Intanto, insono stati 132.274 i nuovi casi e 94 i morti registrati nel bollettino di martedì 5 luglio. Sono stati 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso positività al 28,5% (lunedì era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). Anche in Francia il numero dei casi registrati è in aumento. in 24 ore sono stati ...

DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l'adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po…

La svolta è arrivata nelle48 ore. Perché non è solo Salvin i ad aver sottolineato nel vertice andato in scena lunedì con ministri e presidenti di Regione che questo esecutivo 'ci ha fatto ...