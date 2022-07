Ultime Notizie – Ciro Grillo | oggi nuova udienza | a sorpresa in aula due degli imputati

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Anell’del Tribunale di Tempio Pausania due dei quattrodel processo a carico die tre suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta nel luglio 2019. Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno voluto essere presenti all’. Assenti invece, figlio di Beppe, e Francesco Corsiglia. I due ragazzi però non saranno interrogatie non rilasceranno dichiarazioni spontanee.è prevista la deposizione di nuovi testi, tra cui la luogotenente dei carabinieri Cristina Solomita, della Compagnia Duomo di Milano, che ha raccolto la denuncia presentata nel luglio del 2019 dalla studentessa italo norvegese. E’ stata la ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - ParliamoDiNews : Al via demolizioni dell’elettrodotto “Acireale Fontanarossa”, si ammoderna la rete - BlogSicilia - Ultime notizie d… - junews24com : Juve Primavera: inizia l'era Montero. UFFICIALE la data del ritiro - -

Il Sole 24 ORE

/ Ultim'ora oggi, Attanasio: Ros in Congo per interrogare i 5 arrestati Ambulanze a Roma nel caos, fino a 7 ore di attesa Il problema delle ambulanze di Roma è, insomma, noto ormai da ...TEMI: incidente fvg incidente porpetto incidnete friulifvgporpettoIncidente a Porpetto, ferito l'autista di un mezzo pesante Pillola anti - sbornia, per il 73% dei ... Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Ue si prepari a taglio totale del gas da Mosca. Russia ... Polestar nel 2024 porterà al debutto la Polestar 5. Si tratta di una GT elettrica ad alte prestazioni che ha fatto una breve apparizione come prototipo al Goodwood Festival of Speed 2022. Un modello i ...ITA Airways espande il proprio network intercontinentale con il nuovo volo Roma Fiumicino – Malé, Maldive. Da oggi su tutti i canali di vendita di ITA Airways sarà infatti possibile acqu [...] ...