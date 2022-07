Ultime Notizie – Caldo estremo | ecco la foto dallo spazio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Esa e la Nasa hannografatoilregistrato sulla Terra in queste giornate da record. Le temperature dell’aria superiori a 10°C e al di sopra della media del periodo dell’anno sono state ‘tradotte’ in immagini impressionanti di alcune aree dell’Europa, degli Stati Uniti e dell’Asia riprese a giugno 2022, un mese che ha segnato un record di. L’Agenzia Spaziale Europea ha appena diffuso le immagini rilevate da uno strumento installato sulla Stazione Spaziale Internazionale che ha scattato lagrafia dele delle recenti temperature estreme della superficie terrestre per alcune città europee, tra cui Milano, Parigi e Praga. L’Esa spiega che lo strumento, chiamato Ecostress, è di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - tempoweb : 'Mai visto prima' L'ultimo video di #CharlenediMonaco scatena tutto il Principato #6luglio @giadinagrisu… - aleeremos : SN24 – Calciomercato #Sampdoria: #Thorsby tra #Salernitana e #UnionBerlino @SampNews24 -

Il Sole 24 ORE

Cala il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.923 positivi su 40.148 tamponi esaminati , 4.740 in meno di ieri con 10.611 ...Viene da chiedersi, a margine delledi Kuo, per quale motivo si potrebbe essere spinti a comprare un iPhone 14 al posto di un equipaggiatissimo iPhone 14 Pro. Di certo potrebbe far ... Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Ue si prepari a taglio totale del gas da Mosca. Russia ... Se si vuole parlare di costruzione di una nuova linea ferroviaria, magari ad alta velocità per collegare il Nord-Italia e Bologna con la Puglia, e per far transitare anche il traffico merci, il proget ...Anche il numero storico di Di Maria, l’11, è attualmente occupato da Cuadrado Il mercato della Juventus ha pescato il giocatore che prenderà il posto di Paulo Dybala nella rosa a disposizione di Max A ...