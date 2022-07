(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilha annunciato il rinnovo di contratto di, bandiera del club spagnolo di Siviglia 41e non sentirli.continua infatti a giocare. Attraverso una nota ufficiale, ilha annunciato il rinnovo di contratto per un altro anno della bandiera biancoverde. IL– «Il RealBalompié hato il contratto di Joaquín Sánchez. Il capitano Verdiblanco, leggenda vivente del Beticismo, continuerà ad essere legato alla disciplina del Club fino al 2023.Joaquín è arrivato alla cava Verdiblanca all’età di 16per diventare uno dei calciatori più importanti del calcio spagnolo degli ultimi due decenni. Il suo formidabile calcio, l’impegno e l’amore per i Tredici Bar lo hanno elevato a un posto ...

Pubblicità

Calcio News 24

Il Betis ha annunciato il rinnovo di contratto di, bandiera del club spagnolo di Siviglia 41 anni e non sentirli.continua infatti a giocare. Attraverso una nota ufficiale, il Betis ha annunciato il rinnovo di contratto per un altro anno della bandiera biancoverde. IL COMUNICATO - "Il Real Betis Balompié ... UFFICILE Joaquin non si ferma: a 41 anni rinnova con il Betis: il comunicato Tanti nuovi appuntamenti sono in arrivo su Rai 1 con la soap Sei sorelle. Durante le nuove puntate che andranno in onda nel primo pomeriggio di Rai 1, i telespettatori assisteranno a nuovi risvolti in ...Paulo Dybala è ufficialmente finito nella lista degli svincolati, con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue giocate. Lo assicura oggi La Gazzetta dello ...