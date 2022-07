Udinese | UFFICIALE l’arrivo del giovane Kleis Bozhanaj

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’mette a segno l’acquisto delattaccante. I dettagli dell’affare del club friulano L’mette a segno un colpo per l’attacco ingaggiando il classe 2001. In prestito allo Spezia nell’ultima annata, il giocatore albanese arriva con la formula del prestito dal Casa Pia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

