Ucraina, Zelensky: "Difese antimissile in tutto il Paese entro fine anno" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Madrid, 6 lug. (Adnkronos/Dpa/EuropaPress) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha segnalato la notte scorsa l'intenzione di dispiegare entro quest'anno in tutto il territorio del suo Paese equipaggiamenti "basilari" contro gli attacchi missilistici e ha chiesto la "comprensione" degli alleati occidentali perché dotino il Paese del materiale moderno necessario allo scopo. "E' un compito primario per il nostro Stato dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest'anno. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati", ha detto Zelensky nel suo messaggio giornaliero alla popolazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Madrid, 6 lug. (Adnkronos/Dpa/EuropaPress) - Il presidente ucraino Volodymyrha segnalato la notte scorsa l'intenzione di dispiegarequest'inil territorio del suoequipaggiamenti "basilari" contro gli attacchi missilistici e ha chiesto la "comprensione" degli alleati occidentali perché dotino ildel materiale moderno necessario allo scopo. "E' un compito primario per il nostro Stato dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest'. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati", ha dettonel suo messaggio giornaliero alla popolazione ...

