**Ucraina: Zelensky, 'con premier Irlanda discusso nuovo pacchetto sanzioni contro Russia'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Si è trattato della prima, ma molto efficace, visita del Primo Ministro irlandese Michael Martin in Ucraina. Abbiamo discusso della minaccia della sicurezza alimentare, delle questioni energetiche e della preparazione di un nuovo, settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia". Lo scrive il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, al termine dell'incontro con il Primo Ministro irlandese Michael Martin oggi in visita a Kiev. Apprezziamo il sincero sostegno dell'Irlanda alle nostre aspirazioni europee e al nostro popolo -aggiunge Zelensky- che è stato costretto a cercare rifugio all'estero dalle ostilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Si è trattato della prima, ma molto efficace, visita del Primo Ministro irlandese Michael Martin in Ucraina. Abbiamodella minaccia della sicurezza alimentare, delle questioni energetiche e della preparazione di un, settimodila". Lo scrive il presidente dell'Ucraina Volodymyr, sul suo canale Telegram, al termine dell'incon il Primo Ministro irlandese Michael Martin oggi in visita a Kiev. Apprezziamo il sincero sostegno dell'alle nostre aspirazioni europee e al nostro popolo -aggiunge- che è stato costretto a cercare rifugio all'estero dalle ostilità".

Pubblicità

gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, #Usa e #UK ora tirano il freno a mano: 'È stato troppo rapido...' ?? - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - Jack_8000 : RT @gparagone: Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere l'#Ucrain… - longo_giuliano : RT @k_arsenale: La giornalista ucraina #SonyaLukashova dopo le minacce di morte, è stata inserita nella lista nera governativa, solo per av… -