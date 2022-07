**Ucraina: Zelensky a Martin, 'grato che Irlanda sia a nostro fianco in momento cruciale'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Benvenuto in Ucraina, Primo Ministro Michael Martin! Sono grato che l'Irlanda sia al nostro fianco in questo momento cruciale per il nostro Paese". Sono le parole con cui, sui suoi canali social, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il Primo ministro irlandese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Benvenuto in Ucraina, Primo Ministro Michael! Sonoche l'sia alin questoper ilPaese". Sono le parole con cui, sui suoi canali social, il presidente dell'Ucraina Volodymyrha accolto oggi a Kiev il Primo ministro irlandese.

