Ucraina, ultime notizie. Russia preoccupa, Lettonia ripristina servizio militare obbligatorio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Kiev annuncia il ritiro delle truppe russe dopo la controffensiva dell'esercito ucraino a Kramatorsk, nel Donetsk orientale. Zelensky: "Difese antimissile in tutto il Paese entro fine anno"

