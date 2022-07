Ucraina: “Morti 36.500 soldati Russia” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.500 i soldati della Russia Morti in guerra dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 36.500 uomini, 1600 carri armati, 3789 mezzi corazzati, 812 sistemi d’artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 107 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 187 elicotteri, 2648 autoveicoli, 15 unità navali e 664 droni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.500 idellain guerra dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 36.500 uomini, 1600 carri armati, 3789 mezzi corazzati, 812 sistemi d’artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 107 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 187 elicotteri, 2648 autoveicoli, 15 unità navali e 664 droni. L'articolo proviene da Italia Sera.

