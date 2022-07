Ucraina: ministro Esteri, 'russi prendono nostri farmaci a ospedali sostituendoli coi loro' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "L'aggressore sta togliendo dalle cliniche nei territori occupati medicinali costosi ed efficaci che sono stati acquistati a spese del bilancio ucraino e li sta sostituendo con medicinali russi". Lo ha dichiarato il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, precisando che "la russia prende farmaci che l'Ucraina fornisce ai centri per l'ictus per la trombolisi e li porta nel suo territorio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "L'aggressore sta togliendo dalle cliniche nei territori occupati medicinali costosi ed efficaci che sono stati acquistati a spese del bilancio ucraino e li sta sostituendo con medicinali". Lo ha dichiarato ildella Salute ucraino Viktor Lyashko, precisando che "laa prendeche l'fornisce ai centri per l'ictus per la trombolisi e li porta nel suo territorio".

Pubblicità

fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Oriente… - salidaparallela : RT @fattoquotidiano: Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Oriente… - carlo_masera : RT @Gianl1974: Questo 'uccello' bianco come la neve volerà in Ucraina oggi dai nostri ragazzi. Bayraktar 'Vanagas' sarà consegnato alla Lit… - StefaniaFalone : RT @gianni_franza: Si è tenuta a #Lugano la Conferenza per la ripresa dell’#Ucraina. Il primo ministro ucraino ha presentato un preventivo… -