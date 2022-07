Ucraina | Kiev | ‘morti 36 500 soldati russi | distrutti 1600 tank'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 36.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 36.500 uomini,carri armati, 3789 mezzi corazzati, 812 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 107 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 187 elicotteri, 2648 autoveicoli, 15 unità navali e 664 droni.

L'Occidente dovrebbe rendersi conto della propria responsabilità per la morte di civili, in primo luogo, nel Donbass e in altri parti dell'dove il regime dista usando queste armi contro ......Shoigu che l'Occidente cerca di trascinare il conflitto ined è per questo che continua a fornire forniture di armi su larga scala a. "Sperando di prolungare il conflitto in, l'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 133 - Lysychansk, "i russi portano i civili in campi di filtraggio" - Lysychansk, "i russi portano i civili in campi di filtraggio" (ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'esercito ucraino ha respinto l'assalto delle truppe russe nei pressi di Dolyna, in direzione di Sloviansk, città ...L'esercito ucraino ha respinto l'assalto delle truppe russe vicino a Dolyna, in direzione di Sloviansk, città dell'Ucraina orientale ritenuta dalla Federazione cruciale dopo Lysychansk e Severodonotes ...