Ucraina: capo consiglio regionale, '3 feriti in attacco a Dnipro' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "A causa dell attacco di stasera alla comunità di Pokrovsk, nella regione di Dnipro, sono state ferite 3 persone". Lo ha riferito su Telegram il capo del consiglio regionale Mykola Lukashuk. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "A causa delldi stasera alla comunità di Pokrovsk, nella regione di, sono state ferite 3 persone". Lo ha riferito su Telegram ildelMykola Lukashuk.

Pubblicità

LiliyaBoyanova : RT @jacopo_iacoboni: “denazificazione” - ma quando mai. Grazie a Magomed Daudov, capo del Parlamento ceceno e numero due di Kadyrov, scopr… - paglialunga00 : RT @worldernest: @MarcoRizzoPC Hai capito il capellone. Ha invaso l'Ucraina per coprire le accuse per la gestione delle denunce di cattiva… - soloio0509 : RT @antonio_bordin: 15 partiti banditi, il 45% degli elettori privo di rappresentanza politica perchè “filorussi”, il capo dell’opposizione… - ollenotnasilus : RT @Fabio26405960: Lavrov: 'L'Occidente deve essere consapevole delle proprie responsabilità per la morte di civili in Ucraina' In viaggio… - Fabio26405960 : Lavrov: 'L'Occidente deve essere consapevole delle proprie responsabilità per la morte di civili in Ucraina' In vi… -