Ucraina: bombardamenti russi distruggono centrale solare di Kryvorizha (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Una centrale solare a Kryvorizhzhia, nella regione di Dnipropetrovsk, è stata distrutta e i campi coltivati ??sono in fiamme causa dei bombardamenti dell'esercito russo. Lo ha reso noto Darina Tsurkan, portavoce del Dipartimento per le situazioni di emergenza nella regione. Secondo il suo resoconto, "l'esercito russo ha bombardato Kryvorizhzhia cinque volte, colpendo 4 villaggi. Attualmente, i campi coltivati ??nelle comunità di Apostolivska e Nivotrudivska stanno bruciando. È ancora impossibile estinguerli a causa della minaccia di ripetuti attacchi". "Le truppe russe - ha aggiunto la Tsurkan - hanno colpito tre volte la comunità di Shirokivska con missili Hurricane, distruggendo 12 pannelli solari dellla centrale elettrica. Inoltre, sono stati danneggiati diversi edifici e una striscia di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Unaa Kryvorizhzhia, nella regione di Dnipropetrovsk, è stata distrutta e i campi coltivati ??sono in fiamme causa deidell'esercito russo. Lo ha reso noto Darina Tsurkan, portavoce del Dipartimento per le situazioni di emergenza nella regione. Secondo il suo resoconto, "l'esercito russo ha bombardato Kryvorizhzhia cinque volte, colpendo 4 villaggi. Attualmente, i campi coltivati ??nelle comunità di Apostolivska e Nivotrudivska stanno bruciando. È ancora impossibile estinguerli a causa della minaccia di ripetuti attacchi". "Le truppe russe - ha aggiunto la Tsurkan - hanno colpito tre volte la comunità di Shirokivska con missili Hurricane, distruggendo 12 pannelli solari delllaelettrica. Inoltre, sono stati danneggiati diversi edifici e una striscia di ...

