Ucraina: arrivato dg Oms per valutare assistenza necessaria vittime guerra (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus è arrivato in Ucraina per incontrare i dipendenti dell'Organizzazione e valutare se sia necessario aumentare gli aiuti alle vittime della guerra. "Da figlio della guerra - ha scritto su Twitter Ghebreyesus - so cosa provano i bambini e gli adulti intrappolati in questa guerra. Voglio valutare come l'Oms possa aumentare il proprio sostegno. Mi incontrerò con il nostro staff, stanno facendo un lavoro straordinario in condizioni estremamente difficili". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus èinper incontrare i dipendenti dell'Organizzazione ese sia necessario aumentare gli aiuti alledella. "Da figlio della- ha scritto su Twitter Ghebreyesus - so cosa provano i bambini e gli adulti intrappolati in questa. Vogliocome l'Oms possa aumentare il proprio sostegno. Mi incontrerò con il nostro staff, stanno facendo un lavoro straordinario in condizioni estremamente difficili".

