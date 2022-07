Uccise l' uomo che la stava stuprando | condannata all' ergastolo | dopo 12 anni ottiene la grazia

Pubblicità

HerodiasDiana : RT @SkyTG24: Uccise l'uomo che abusava di lei, Sara Kruzan riceve la grazia dopo 27 anni di carcere - SkyTG24 : Uccise l'uomo che abusava di lei, Sara Kruzan riceve la grazia dopo 27 anni di carcere - squeeze9 : RT @AntonioTalia: #BREAKING George Degiorgio, l'uomo accusato di aver premuto il telecomando della bomba che uccise la giornalista maltese… - lacappon : RT @AntonioTalia: #BREAKING George Degiorgio, l'uomo accusato di aver premuto il telecomando della bomba che uccise la giornalista maltese… - paolo_olivari : RT @AntonioTalia: #BREAKING George Degiorgio, l'uomo accusato di aver premuto il telecomando della bomba che uccise la giornalista maltese… -

Dopo mesi di abusi decise di ribellarsi eil suo stupratore sparandogli al collo a una ... Quando aveva conosciuto il suo aguzzino, a 11 anni, l'era sembrato essere per lei una figura ...... parla dal carcere George Degiorgio , l'accusato di aver fatto esplodere, assieme al fratello Alfred e a Vincent Muscat, l'autobomba che il 16 settembre del 2017la donna davanti a casa, ...Un uomo di 33 anni per cause in via di accertamento ha dato fuoco al suo appartamento in un condominio, intervento dei carabinieri e arresto ...I carabinieri, usando gli estintori del palazzo, sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si propagasse alle altre abitazioni e hanno accompagnato all'esterno i condomini (una ventina dii famigli ...