Twitter sospende il profilo dell’economista Michele Boldrin che replica: “La Lega di Salvini manipola il social statunitense” (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’account Twitter dell’economista Michele Boldrin è stato sospeso. Il profilo docente della Washington university in St Louis conta 60.793 followers. Come scrive lo stesso Boldrin su Facebook la motivazione fornita dal social per il blocco attiene ad interventi in cui Boldrin avrebbe “harassed” e “targeted” una persona specifica. In sostanza preso di mira con un linguaggio inadeguato un altro utente. Chi utilizza Twitter può segnalare messaggi che reputa offensivi o inappropriati alla piattaforma che poi esegue una valutazione e può disporre la sospensione. Secondo Boldrin, che comunque ammette di non aver ricevuto informazioni più dettagliate sulla decisione “l’unica persona che ho frequentemente criticato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’accountè stato sospeso. Ildocente della Washington university in St Louis conta 60.793 followers. Come scrive lo stessosu Facebook la motivazione fornita dalper il blocco attiene ad interventi in cuiavrebbe “harassed” e “targeted” una persona specifica. In sostanza preso di mira con un linguaggio inadeguato un altro utente. Chi utilizzapuò segnalare messaggi che reputa offensivi o inappropriati alla piattaforma che poi esegue una valutazione e può disporre la sospensione. Secondo, che comunque ammette di non aver ricevuto informazioni più dettagliate sulla decisione “l’unica persona che ho frequentemente criticato, ...

