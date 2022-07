(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(immagini forti che potrebbero urtare la vostra sensibilità) Una baby-gang al femminile in azione a Nocera Inferiore, nel, dove tre adolescenti hannoselvaggiamente una. Tutto ripreso con uno smartphone in undiventato in poche oree finito anche sulla pagina facebook del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che commenta: “Bisogna inverte la rotta di questa società che sta diventando la versione violenta e distopica di sé stessa”. Nel, che ha avuto un’ampia diffusione soprattutto dopo la pubblicazione nel canale Telegram “Emergenza Babygang”, ci sono alcuni secondi del pestaggio: si vedono le tre ragazze aggredire una loroche, a terra, cerca ...

anteprima24 : ** Tre ragazzine pestano coetanea nel Salernitano, il video è virale ** - TrendVideoNews1 : Sono tre le ragazzine che hanno picchiato a calci e pugni una loro coetanea mentre era già a terra. Il video dell'… - fanpage : In tre si accaniscono contro una buttandola a terra e riempiendola di calci, schiaffi e pugni. È questo il resocont… - hxtyan : storia triste al maximo ,tre ragazzine che avranno avuto l'età di mia sorella (14 anni) strillavano contente alla… - robviperr : Noi abbiamo dato troppa importanza a queste tre ragazzine -

