Tre milioni di caregiver per malati di demenza, telemedicina soluzione per non lasciarli soli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. - Dedicano in media circa 15 ore al giorno ai loro cari colpiti da forme di demenza. Molti - secondo l'ultima ricerca Censis - Aima, il 40% di chi si occupa di familiari malati di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. - Dedicano in media circa 15 ore al giorno ai loro cari colpiti da forme di. Molti - secondo l'ultima ricerca Censis - Aima, il 40% di chi si occupa di familiaridi ...

Pubblicità

romeoagresti : Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un poten… - zazoomblog : Tre milioni di caregiver per malati di demenza telemedicina soluzione per non lasciarli soli - #milioni #caregiver… - TV7Benevento : Tre milioni di caregiver per malati di demenza, telemedicina soluzione per non lasciarli soli -… - LocalPage3 : Tre milioni di caregiver per malati di demenza, telemedicina soluzione per non lasciarli soli… - italiaserait : Tre milioni di caregiver per malati di demenza, telemedicina soluzione per non lasciarli soli -