Tre milioni di caregiver per malati di demenza | telemedicina soluzione per non lasciarli soli

Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dedicano in media circa 15 ore al giorno ai loro cari colpiti da forme di demenza. Molti - secondo l'ultima ricerca Censis-Aima, il 40% di chi si occupa di familiari malati di Alzheimer - sono ancora in età lavorativa e devono conciliare l'attività di cura con la vita professionale. Italiani popolo di anziani e caregiver. Sarà sempre più così. Nel 2051, secondo le proiezioni demografiche, si conteranno 280 anziani ogni 100 giovani, con un aumento di tutte le malattie croniche legate all'avanzamento dell'età. E sono loro, i caregiver - 3 milioni gli 'angeli custodi' di chi si ammala di demenza - il pilastro dell'assistenza h24 fra le mura domestiche. Silenziosi e spesso ignorati. Nell'era della sanità digitale, "la tecnologia può essere una parte ...

