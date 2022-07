Trasporto transfrontaliero | a Trieste conferenza finale del progetto Fortis

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Domani si terrà ladi chiusura del2022 a, dove saranno presentati i risultati nel campo della mobilità sostenibile transfrontaliera e dell'armonizzazione delle procedure di motorizzazione civile e del controllo dei veicoli pesanti nell'area transfrontaliera tra Italia e Slovenia. I partner dipresenteranno i risultati delle attività pilota svolte negli ultimi tre anni e i principali risultati degli studi di fattibilità sui collegamenti marittimi transfrontalieri e sulla bigliettazione integrata. La cooperazione istituzionale ha svolto un ruolo fondamentale nel generare risultati concreti, portando alla conclusione di diversi accordi tra i principali attori. L'evento consiste in due tavole rotonde che affronteranno sia la ...

