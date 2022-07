Transizione energetica | mettiamo al centro i territori Scrive Brighenti Aess

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Lae il raggiungimento della neutralità carbonica per i nostriè tanto necessario quanto complesso e delicato. Gli elementi sollevati dalla presidente Casellati rispetto al voto del Parlamento Europeo dello scorso 8 Giugno sono centrali ed evidenziano come non ci si debba trovare nella condizione di scegliere tra posizioni e obiettivi che portino alla neutralità carbonica senza considerare in che modo questo possa avvenire. Diversificazione, formule graduali e miste, attenzione alla sostenibilità del sistema industriale e alle professionalità sono tutti parametri che diventano fondanti rispetto a una seria, che però deve poter essere prima di tutto possibile. È importante ampliare la discussione a tutti i processi e sistemi coinvolti in questo “timing”, perché se da un lato ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Il #GreenDeal è stato affossato dalle #lobby, con il consenso della Commissione europea a guida #vonderleyen. Quest… - antonluca_cuoco : Nu juorn' buon. L'energia nucleare entra a tutti gli effetti nella Tassonomia della Finanza Sostenibile e l'Europa… - salvatoreluciat : RT @EnergiaItalia22: #EnergiaItalia2022 @NicolaLanzetta, Direttore Italia @EnelGroupIT: “Il 40% della nostra #energia è generato da rinnova… - fabriziodavoli1 : Ho visto 3 tg, nessuna menzione agli scontri in corso in Olanda fra agricoltori e polizia che hanno bloccato il Pae… - Luca_Sut : Energia Italia 2022 - #PNRR, #TransizioneEcologica e #IndipendenzaEnergetica. I punti toccati dal mio intervento… -

Italia Oggi

... in armonia con le linee - guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con le sue misure volte ad accelerare il cammino del Paese verso la, estende ulteriormente ...Rappresenta una minaccia per la sicurezzaed è una battuta d'arresto per laverso l'energia pulita'. Anche Eurodeputati PD ha protestato contro la bocciatura. Sui social si ... Terna lancia il podcast sulla transizione energetica - ItaliaOggi.it I prezzi record del gas e i rischi per la tenuta futura degli approvvigionamenti, in seguito al conflitto russo in Ucraina, stanno mettendo in seria difficoltà il mercato globale di questo ...Per il Super-sismabonus, il nuovo obbligo di trasmissione dei dati scatta a partire dalla messa online dell'apposito portale, con modalità e tempistiche ancora da definire. È quanto comunica la stessa ...